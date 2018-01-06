الكويت – 6 – 1 (كونا) -- قال رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن ابراهيم العميري اليوم السبت ان الخدمة الوطنية تهدف الى تقوية مفاهيم الولاء والانتماء إلى الوطن وتعزيز القيم الإنسانية الإيجابية.

واضاف اللواء العميري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة استقبال الهيئة للملتحقين بالدفعة 46 للخدمة الوطنية ان هذه الدفعة هي الاولى من قانون الخدمة الوطنية العسكرية ويبلغ عددهم 82 مجندا مشيرا الى ان العدد سيكتمل الاسبوع المقبل بعد انتهاء الملتحقين من الاجراءات والفحوصات الطبية.

وشدد على ان الخدمة تهدف ايضا الى تقوية الإرادة وتعزيز الهوية الثقافية الوطنية مبينا انها تجربة ثرية تطور الذات وتبني الشخصية القادرة على حماية الوطن بالاضافة الى تعزيز قيم الصبر والاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية والشجاعة وتعميق التلاحم بين أبناء الوطن.

وذكر ان ايجابيات الخدمة الوطنية كثيرة ويصعب حصرها معتبرا انها حل لكثير من أوجه المعاناة الناجمة عن السلوكيات السلبية لشريحة من الشباب في أي دولة بل وتحويل أصحاب هذه السلوكيات إلى طاقات إنتاجية تحتاج إليها الدول في التنمية.

واوضح أن الخدمة لا تعارض مسيرة التأهيل المهني والعلمي ولا تسبب تأخرا عن التحاق الفرد بركب العلم والعمل بل هي إضافة نوعية إلى هذه المسيرة كما انها تعزز القدرات الذاتية سواء لجهة كسب مهارات نوعية أو لجهة تحمل المسؤولية.

وحث العميري المجندين على الاستفادة من الدروس التي سيتلقونها بالدورة خلال فترة تدريبهم مؤكدا ان خدمة الوطن واجب مقدس وأن أداء الخدمة العسكرية شرف للمجند وكذلك التحلي بروح الشجاعة والتعاون فيما بينهم والتضحية في سبيل الوطن.

وقال ان كل فرد في الخدمة سوف يحصل على حقه بالكامل سواء المادي والمعنوي بما يتناسب مع مستواه العلمي مشيرا الى ان الدورة تنقسم الى مرحلتين الأولى اربعة اشهر والثانية ثمانية اشهر.

واضاف ان المجند في الاشهر الأربعة الأولى سوف يتدرب على الامور العسكرية بشكل نظري وعملي اضافة الى دورات امنية ودينية ووطنية اما المرحلة الثانية ومدتها ثمانية اشهر فهي تسمى مرحلة الخدمة الميدانية حيث يتم الحاق المجند بوحدات او مؤسسات عسكرية او وزارات الدولة.

واعرب العميري عن الشكر والتقدير للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ورئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله نواف الصباح على حرصهم ومتابعتهم لعملية استقبال المجندين.

كما اعرب عن فخره واعتزازه بالشباب الكويتي الملتحقين بالخدمة وعلى التزامهم بالحضور مبكرا مؤكدا انه سيتم توفير كافة الامكانات اللازمة لهم حتى يتم تأهيلهم لما فيه مصلحة للوطن. (النهاية) ع ي س / ط أ ب