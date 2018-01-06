أخبار محلية:

الكويت - شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن أن إحدى طائراتها المخصصة لرحلة رقم 118 (نيويورك - كويت) تعرضت لحادث احتكاك من طائرة تابعة لشركة طيران صينية مؤكدة سلامة ركاب الطائرة وطاقمها من أي إصابات.(تم بثه الساعة 48ر13 بالتوقيت المحلي - 48ر10 جمت)

الكويت - المدير العام للهيئة العامة للرياضة الكويتية الدكتور حمود فليطح يعلن خروج معظم المصابين جراء حادثة التدافع التي وقعت باستاد جابر الأحمد الدولي فيما يخضع الآخرين للفحوصات اللازمة للاطمئنان عليهم. (تم بثه الساعة 17ر15 بالتوقيت المحلي - 17ر12 جمت)

أخبار اقتصادية:

الكويت - محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل يقول إن (المركزي) وبالتعاون مع البنوك الكويتية طرح للسنة الرابعة على التوالي مبادرة برنامج بعثات دراسية للكويتيين لإيفادهم للحصول على درجة الماجستير.(تم بثه الساعة 16ر15 بالتوقيت المحلي - 16ر12 جمت)

أخبار دولية :

بغداد - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تقول انها تحقق مع مدير احدى الدوائر التابعة لها في محافظة نينوى بتهمة بيع اطفال الى ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ابان سيطرته على المحافظة.(تم بثه الساعة 41ر12 بالتوقيت المحلي - 41ر9 جمت)

رئيسا النشرة:

طه شريف (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي - 30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).

فيصل الشمري (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي-30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).

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