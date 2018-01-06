رياضة سمو رئيس الوزراء يوجه برعاية العمانيين المصابين اثر حادث التدافع وذويهم 06/01/2018 | LOC15:23

12:23 GMT | أخبار الكويت الكويت - 6 - 1 (كونا) -- وجه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بتخصيص غرفة عمليات مشتركة تضم جميع الجهات الحكومية ذات الصلة لتوفير كل سبل الراحة للأشقاء العمانيين المصابين اثر حادث التدافع الذي حصل مساء أمس الجمعة باستاد جابر الأحمد الدولي وذويهم.

وقد قام سمو الشيخ جابر المبارك في وقت سابق اليوم السبت بزيارة تفقدية للمشجعين العمانيين المصابين إثر حادث التدافع وذلك للاطمئنان على صحتهم.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 أنس الصالح قال في تصريح صحفي إن سمو الشيخ جابر المبارك أمر بتوفير كل سبل الراحة للمصابين ومرافقيهم من علاج وسكن ومواصلات كما وجه بتوفير طائرة خاصة لنقل المصابين بعد استكمال علاجهم برفقة ذويهم.

وكانت بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 التي انطلقت في 22 ديسمبر الماضي في الكويت قد اسدلت مساء الجمعة الستار على منافساتها بتتويج المنتخب العماني بلقبها على حساب نظيره الاماراتي بركلات الترجيح. (النهاية) أ م ح إطبع أرسل حفظ Share مشاركة