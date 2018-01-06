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  اقتصاد
(المركزي) الكويتي يطرح برنامج بعثات دراسية للكويتيين للحصول على درجة الماجستير
06/01/2018 | LOC15:17
12:17 GMT 		| أخبار الكويت
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برنامج البعثات الدراسية
برنامج البعثات الدراسية
الكويت – 6 – 1 (كونا) -– قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اليوم السبت إن (المركزي) وبالتعاون مع البنوك الكويتية طرح للسنة الرابعة على التوالي مبادرة برنامج بعثات دراسية للكويتيين لإيفادهم للحصول على درجة الماجستير.
وأضاف الهاشل الذي يرأس أيضا مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية في تصريح صحفي أن البعثات الدراسية تشمل تخصصات التمويل والاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال من أفضل الجامعات في العالم.
وأوضح أن المبادرة تأتي في إطار التعاون المستمر بين (المركزي) والبنوك الكويتية لتجسيد أهمية المسؤولية المجتمعية للبنوك في العديد من المجالات المرتبطة بخدمة المجتمع بما في ذلك بناء كوادر وكفاءات وطنية تسهم في دعم المسيرة التنموية في البلاد.
وأشار إلى أنه تنفيذا لهذه المبادرة فقد تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية التقليدية والإسلامية حيث قامت بالإعداد لهذا البرنامج فيما باشر معهد الدراسات المصرفية بتنفيذه ومتابعته والإشراف عليه.
وذكر أن اللائحة الخاصة بهذا البرنامج والتي تشتمل على التفاصيل الخاصة بشروط وضوابط الاستفادة منه منشورة على الموقع الالكتروني لمعهد الدراسات المصرفية.
وبين أنه بإمكان الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية الراغبين في الاستفادة من البرنامج الاطلاع على هذه التفاصيل ومدى مطابقة شروطها عليهم وتقديم الطلبات وذلك إعتبارا من يوم غد الأحد ولغاية يوم 31 مايو المقبل.
وأكد الهاشل أن شروط البرنامج لا تلزم المرشحين لتلك البعثات بالعمل في القطاع المصرفي أو بنك الكويت المركزي بعد تخرجهم وحصولهم على درجة الماجستير مشيرا إلى أن لهؤلاء حرية العمل لدى أي مؤسسة سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأفاد بأن هذا الخيار يأتي انطلاقا من كون المبادرة موجهة لتنمية قدرات الكوادر الوطنية في دعم الجوانب المختلفة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت وفي جميع القطاعات.
ولفت إلى أن هذه البرامج تستهدف حديثي التخرج والشباب الراغبين في دراسة الماجستير والمتخصصين في مجالات أمن المعلومات والباحثين في الشأن الاقتصادي إضافة إلى القيادات الوسطى في القطاعات المصرفية والمالية.
وأعرب الهاشل عن تقديره للبنوك الكويتية التي ساهمت ودعمت هذا المشروع الوطني المتميز مشيرا إلى تبني (المركزي) بالتنسيق مع البنوك الكويتية لاستراتيجية شاملة لتطوير وتنمية الكوادر الوطنية في القطاعات المصرفية والمالية إذ أطلق في هذا الإطار خمسة برامج حيوية موجهه للكويتيين.
وتمنى الهاشل أن تتواصل الجهود الرامية التي يبذلها بنك الكويت المركزي لتلبية طموحات الكوادر الوطنية في الارتقاء بدورها في تدعيم مقومات بناء وتطوير البلاد. (النهاية) ف ن ك / أ م ح
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