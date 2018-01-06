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سمو رئيس الوزراء يوجه برعاية العمانيين المصابين اثر حادث التدافع وذويهم      مدير (هيئة الرياضة) الكويتية: خروج معظم المصابين في حادثة تدافع استاد جابر      (الخطوط الكويتية): إحدى طائراتنا تعرضت لحادث احتكاك بنيويورك دون اصابات      العراق يحقق بتهم بيع اطفال الى تنظيم (داعش)      رئيس الوزراء العراقي: ماضون في بناء جيش قوي لا يمثل الطوائف والاحزاب
  رياضة
مدير (هيئة الرياضة) الكويتية: خروج معظم المصابين في حادثة تدافع استاد جابر
06/01/2018 | LOC15:18
12:18 GMT 		| أخبار الكويت
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الكويت - 6 - 1 (كونا) -- أعلن المدير العام للهيئة العامة للرياضة الكويتية الدكتور حمود فليطح اليوم السبت خروج معظم المصابين جراء حادثة التدافع التي وقعت أمس باستاد جابر الأحمد الدولي فيما يخضع الآخرين للفحوصات اللازمة للاطمئنان عليهم.
وأشاد فليطح في تصريح صحفي بحرص كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أنس الصالح ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ووزير الصحة الدكتور باسل الصباح ومتابعتهم الحثيثة وتواجدهم داخل المراكز الصحية للاطمئنان على المصابين وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأفاد بأنه تم تشكيل لجنة فنية وقانونية متخصصة للتحقيق في ملابسات الحادثة ورفع تقرير للجهات المختصة ووضع الحلول المناسبة لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث. (النهاية) ف ر / أ م ح
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