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سمو رئيس الوزراء يوجه برعاية العمانيين المصابين اثر حادث التدافع وذويهم      مدير (هيئة الرياضة) الكويتية: خروج معظم المصابين في حادثة تدافع استاد جابر      (الخطوط الكويتية): إحدى طائراتنا تعرضت لحادث احتكاك بنيويورك دون اصابات      العراق يحقق بتهم بيع اطفال الى تنظيم (داعش)      رئيس الوزراء العراقي: ماضون في بناء جيش قوي لا يمثل الطوائف والاحزاب
  رياضة
رئيس مجلس الأمة الكويتي يزور المصابين بحادثة تدافع استاد جابر
06/01/2018 | LOC15:14
12:14 GMT 		| أخبار الكويت
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رئيس مجلس الأمة الكويتي مع أحد الاطفال المصابين
رئيس مجلس الأمة الكويتي مع أحد الاطفال المصابين

الكويت - 6 - 1 (كونا) -- ‏زار رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم السبت المصابين من جراء حادثة سقوط الحاجز الزجاجي باستاد جابر الأحمد الدولي وذلك للاطمئنان على صحتهم.
وشهدت المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 مساء أمس الجمعة سقوط حاجر زجاجي في استاد جابر بسبب تدافع الجمهور العماني تفاعلا مع لاعبي منتخبهم المتوجين بلقب البطولة الخليجية للمرة الثانية في تاريخ بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم ما أدى الى وقوع بعض الاصابات.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة (خليجي 23) أنس الصالح أكد أمس أن حالة المصابين جيدة وأن كل الإصابات "طفيفة وغير مقلقة" مبينا أن الحالات تم نقلها إلى ثلاث مستشفيات. (النهاية) ف ن / أ م ح
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رئيس مجلس الأمة الكويتي مع أحد الاطفال المصابين
رئيس مجلس الأمة الكويتي مع أحد الاطفال المصابين
رئيس مجلس الأمة الكويتي مع أحد المصابين العمانيين
رئيس مجلس الأمة الكويتي مع أحد المصابين العمانيين
رئيس مجلس الأمة الكويتي مع الطفل المصاب وأسرته
رئيس مجلس الأمة الكويتي مع الطفل المصاب وأسرته
رئيس مجلس الأمة الكويتي يزور المصابين بحادثة تدافع استاد جابر
رئيس مجلس الأمة الكويتي يزور المصابين بحادثة تدافع استاد جابر
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