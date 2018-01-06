نيويورك - دولة الكويت تعرب عن ايمانها بأهمية الدبلوماسية الوقائية وتعزيز دور مجلس الامن في منع نشوب النزاعات والتعامل مع الاحداث والازمات في وقت مبكر إذا كانت هناك بوادر لمخاطر مستقبلية على الامن والسلم الاقليميين والدوليين.

نيويورك - الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار القتال والقصف الجوي في شمال غرب سوريا وآثاره على المدنيين.

الرياض - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أوامر ملكية بهدف التخفيف على بعض شرائح المواطنين السعوديين جراء الإجراءات التي اتخذت لإعادة هيكلة الاقتصاد في المملكة.

باريس - الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب اردوغان يعقدان مباحثات في قصر الاليزيه تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ومسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

بروكسل - الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) تكشف عن تراجع عدد عمليات تسلل المهاجرين غير الشرعيين الى دول الاتحاد الاوروبي في عام 2017 وذلك للعام الثاني على التوالي بسبب تراجع أعداد المهاجرين الى ايطاليا واليونان.

جنيف - المنظمة الدولية للهجرة تؤكد استمرار تدفق مسلمي ميانمار على مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ بداية العام الجديد ومواجهتهم تحديات اضافية اثناء رحلات الفرار اهمها تعرضهم للقتل اثناء الفرار.

الكويت - بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 تسدل الستار عن منافساتها بعد 15 يوما من انطلاقها بتتويج المنتخب العماني بلقبها على حساب نظيره الاماراتي بركلات الترجيح.

واشنطن - شركات الطيران الامريكية تلغي أكثر من 1200 رحلة بسبب العاصفة الثلجية (القنبلة) التي تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة. (النهاية) م ع ع