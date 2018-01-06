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  الشؤون السياسية
خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية للتخفيف من أعباء إعادة هيكلة الاقتصاد
06/01/2018 | LOC01:59
22:59 GMT 		| الأخبار الخليجية
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الرياض - 5 - 1 (كونا) -- اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الجمعة أوامر ملكية بهدف التخفيف على بعض شرائح المواطنين السعوديين جراء الإجراءات التي اتخذت لإعادة هيكلة الاقتصاد في المملكة.
وقضت الأوامر الملكية التي نقلتها قناة (الإخبارية) التلفزيونية السعودية بإعادة صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين اعتبارا من مطلع العام الجاري الى جانب صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال سعودي (7ر266 دولار امريكي) للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة عام واحد.
كما تضمنت الأوامر الملكية صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال (3ر1333 دولار) للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية في (الحد الجنوبي) وإضافة بدل غلاء معيشة قدره 500 ريال (3ر133 دولار) لمدة عام وكذلك اضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة عام أيضا.
ونصت كذلك على ان تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10 بالمئة لمدة عام واحد.
كما ستتحمل الدولة وفقا للاوامر الملكية ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال (67ر226 ألف دولار) من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
ونصت الأوامر الملكية كذلك على توحيد صرف رواتب موظفي الدولة في ال27 من الشهر الميلادي وكذلك توحيد توزيع فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب واضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال لمدة عام واحد.
وجاءت هذه الأوامر الملكية بناء على النظام الاساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء وبناء على مقترحات من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية السعودي الأمير محمد بن سلمان بهدف التخفيف على بعض شرائح المواطنين جراء الإجراءات التي اتخذت لإعادة هيكلة اقتصاد المملكة. (النهاية) ا د / م ع ع
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