الكويت - 5 - 1 (كونا) -- اعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح اليوم الجمعة عن اعتزازه بالجهود الأمنية المبذولة لتأمين بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 التي استضافتها دولة الكويت برعاية سامية على مدى أسبوعين.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان ان ذلك جاء في برقية شكر واعتزاز وثناء بعث بها الشيخ خالد الجراح الى وكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري ورئيس اللجنة الامنية للبطولة والقيادات الأمنية الميدانية والضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين.

واعرب الشيخ خالد الجراح في البرقية عن تقديره وثنائه واعتزازه الشخصي بالجهود المبذولة في تأمين البطولة مثمنا كل الجهود لرئيس اللجنة الأمنية للبطولة والقادة المشرفين والقائمين وعموم القوة المشاركة من عسكريين ومدنيين رجالا ونساء مشيرا في الوقت نفسه الى ما عبروا عنه من "الولاء والوفاء للوطن الغالي بتأمين وترتيب الإجراءات الأمنية للبطولة".

وكان المنتخب العماني توج بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 التي انطلقت فعالياتها في الكويت في 22 ديسمبر الماضي واختتمت في وقت سابق اليوم اثر فوزه على نظيره الاماراتي بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبيا في الوقتين الاصلي والاضافي للمباراة النهائية التي استضافها استاد جابر الدولي. (النهاية) ع ي س / م ع ع