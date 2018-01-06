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  الشؤون السياسية
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء القصف المستمر شمال غرب سوريا
06/01/2018 | LOC00:47
21:47 GMT 		| الأخبار العربية
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نيويورك - 5 - 1 (كونا) -- أعربت الأمم المتحدة اليوم الجمعة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار القتال والقصف الجوي في شمال غرب سوريا وآثاره على المدنيين.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في إيجاز صحفي إن التقارير الواردة من سوريا تفيد باستمرار القصف الجوي على قرية (تل الطوقان) وبلدة (معرة النعمان) بريف محافظة (ادلب) السورية ما أدى لمقتل نحو عشرة اشخاص وإلحاق أضرار بمستشفى للأطفال والولادة.
وأوضح انها المرة الثالثة خلال اقل من أسبوع التي يدمر فيها مستشفى بسبب القصف الجوي مشددا على ان تلك الاعمال "تسبب معاناة للمدنيين الذين يعيشون ظروفا صعبة وهم بأمس الحاجة للإغاثة الإنسانية".
ودعا المتحدث الاممي جميع الأطراف الى الوفاء بالتزاماتها في حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية ومنها المستشفيات وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
يذكر ان (إدلب) هي إحدى المناطق السورية التي تم التوصل الى اتفاق بشأن خفض التوتر فيها خلال مباحثات استضافتها استانا عاصمة كازاخستان العام الماضي برعاية كل من روسيا وإيران وتركيا. (النهاية) ا ص ف / ه س ص
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