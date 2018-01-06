 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
06 يناير 2018 04:59 ص
19 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
سمو أمير البلاد يبعث ببرقيات شكر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي ورئيسي العراق واليمن      سمو أمير البلاد يبعث ببرقيات شكر لعدد من كبار الشيوخ والوزراء      سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من سمو ولي العهد بنجاح خليجي23      سمو ولي العهد يبعث ببرقية شكر لعدد من المسؤولين لجهودهم بانجاح خليجي 23      (التعاون الاسلامي) تدين بشدة استهداف مدينة نجران السعودية بصاروخ باليستي      خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية للتخفيف من أعباء إعادة هيكلة الاقتصاد      إلغاء 1200 رحلة جوية في الولايات المتحدة بسبب العاصفة (القنبلة)
  الشؤون السياسية
الكويت تؤكد أهمية الدبلوماسية الوقائية في منع نشوب النزاعات مبكرا
06/01/2018 | LOC00:42
21:42 GMT 		| الأخبار العربية
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة لمجلس الامن الدولي لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط والاحداث التي تشهدها ايران
مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة لمجلس الامن الدولي لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط والاحداث التي تشهدها ايران
نيويورك - 5 - 1 (كونا) -- أعربت دولة الكويت اليوم الجمعة عن ايمانها بأهمية الدبلوماسية الوقائية وتعزيز دور مجلس الامن في منع نشوب النزاعات والتعامل مع الاحداث والازمات في وقت مبكر إذا كانت هناك بوادر لمخاطر مستقبلية على الامن والسلم الاقليميين والدوليين.
جاء ذلك في كلمة لدولة الكويت ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة لمجلس الامن الدولي لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط والاحداث التي تشهدها ايران.
وقال العتيبي "نأمل أن لا تأخذ المظاهرات الشعبية التي تشهدها الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ عدة ايام هذا المنحى ونود ان نشدد هنا عند التعامل مع مثل هذه الاحداث على ضرورة الاحتكام بالمبادئ المستقرة والمتعارف عليها في العلاقات بين الدول والمبنية على مبادئ ميثاق الامم المتحدة".
وأضاف العتيبي ان "هذه المبادئ تدعو الى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة الاختصاصات التي حددها الميثاق لاجهزة الامم المتحدة المختلفة" مشيرا الى ان "المجلس ووفقا للمادة 24 من الميثاق هو الجهاز المكلف لصيانة السلم والامن الدوليين والتصدي لأية تهديدات حقيقية للامن والاستقرار العالمي".
وذكر "ان دولا عدة في منطقة الشرق الاوسط شهدت خلال السنوات القليلة الماضية مظاهرات واحتجاجات كانت سلمية في بداياتها ولكنها تطورت وتحولت وبكل أسف الى اعمال عنف نجم عنها خسائر بشرية هائلة ودمار كبير للبنية التحتية وتدخلات خارجية زعزعت الامن والاستقرار في المنطقة".
وتابع العتيبي قائلا "انتهت بعض هذه الاحتجاجات الى اوضاع مأساوية لا يزال المجتمع الدولي بأسره منشغل بها ويعاني من تبعاتها لذلك لا نتمنى تكرار مثل تلك الاحداث مجددا سواء كانت في ايران او غيرها من الدول".
واكد ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية دولة جارة وتربطنا بها علاقات تاريخية ونحن حريصون كل الحرص على علاقات طيبة ومستقرة معها تستند على علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وهو ما أكدت عليه قراراتنا ضمن بعدها الخليجي والعربي والاسلامي وهي الابعاد التي نتشرف اليوم بنقل همومها ومشاغلها للمجلس".
وأشار العتيبي الى "إننا نرى بأن استقرار وأمن ايران مرتبط بشكل وثيق بأمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع ونأمل بأن لا يتطور الوضع والاحداث في ايران الى المزيد من اعمال العنف وندعو الى اتخاذ كافة ما يلزم من تدابير واجراءات وممارسة اقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين تفاديا لسقوط المزيد من الضحايا والتعامل مع مطالبهم بحكمة لتحسين اوضاعهم المعيشية وبما يجنب المنطقة مزيد من التوتر وعدم الاستقرار".
وأفاد "لقد استمعنا باهتمام للاحاطة التي قدمها مساعد الامين العام للشؤون السياسية ثمنين ما ورد بها من معلومات ومعربين عن تقديرنا للجهود التي يبذلها كافة العاملين في إدارة الشؤون السياسية".
وأضاف العتيبي "كما اخذنا علما بما ورد في الرسالة الموجهة من مندوب ايران الدائم الى الامين العام للامم المتحدة المؤرخة في 3 يناير 2018 والبيان الصحفي الصادر عن الناطق باسم الامين العام للامم المتحدة يوم امس والذي عبر من خلاله عن متابعة الامين العام بقلق للاحداث الاخيرة في ايران وشجبه للخسائر في الارواح نتيجة للمظاهرات".
وقال العتيبي "اننا وبكل أسف نتابع ما جاء في التقارير وما ذكر نقلا عن السلطات الايرانية حول سقوط العديد من الضحايا المدنيين وأفراد من قوات الامن جراء المظاهرات وأعمال العنف التي تشهدها عدد من المدن الايرانية منذ عدة ايام مشددين في هذا السياق على ضرورة احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي الذي يكفله دستور الجمهورية الاسلامية الإيرانية".
وتابع قائلا "نؤكد أيضا ضرورة احترام حرية التعبير وفق القانون الدولي بما في ذلك معاهدة العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 والتي تكفل من بين جملة امور الحق في حرية التعبير وحرية التجمع".
وقال العتيبي بمناسبة مشاركة الكويت في أولى جلسات مجلس الامن كعضو غير دائم "بعد مضي أربعين عاما منذ عضويتنا الاولى في مجلس الامن أود ان أغتنم هذه الفرصة لكي أؤكد لكم اليوم على تطلعنا للعمل والتعاون معكم جميعا حيال كافة المسائل والقضايا المدرجة على جدول اعمال المجلس".
واكد أن دولة الكويت لن تألو جهدا خلال عضويتها في الامتثال والالتزام الكامل بأهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة آملين ان تتكلل جهودنا معكم في تلبية تطلعات شعوبنا والعالم أجمع.
وكانت دولة الكويت تسلمت الاثنين الماضي مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن الذي ستستمر في شغله على مدى عامين لتخلف بذلك مصر في تمثيل المجموعة العربية. (النهاية) ا ص ف / م ع ع
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   رئيس (العلاقات العامة) الكويتية: الجمعية تتبوأ مكانة مهمة خليجيا وعربيا
2.   منتخبا الامارات وعمان يلتقيان اليوم لتحديد بطل (خليجي 23)
3.   صورة اليوم
4.   حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
5.   ماليزيا تستضيف حوار (بوتراجايا) للأمن الدولي 2018
6.   سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 14ر1 دولار ليبلغ 94ر64 دولار
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS