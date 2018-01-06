النقل والإتصالات إلغاء 1200 رحلة جوية في الولايات المتحدة بسبب العاصفة (القنبلة) 06/01/2018 | LOC00:29

21:29 GMT | الأخبار العالمية واشنطن - 5 - 1 (كونا) -- ألغت شركات الطيران الامريكية اليوم الجمعة أكثر من 1200 رحلة بسبب العاصفة الثلجية (القنبلة) التي تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأفادت أرقام نشرها موقع تتبع الرحلات الجوية (فلايت أوار) على الانترنت أن شركات الطيران ألغت أكثر من 1263 رحلة بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي) بعدما ألغت أيضا أكثر من 4400 رحلة مساء أمس.

وتتعرض أجزاء من ولاية (فلوريدا) الساحلية جنوب شرق الولايات المتحدة مرورا بإقليم (نيو انغلاند) شمال شرق البلاد وصولا لمقاطعة (نوفا سكوشا) شرق كندا لرياح عاتية شديدة البرودة مصحوبة بثلوج غطت أجزاء من تلك المناطق.

واضطر ذلك أكبر طائرة ركاب في العالم من طراز (إير باص إيه 380) تابعة للخطوط الجوية السنغافورية للهبوط في مطار صغير بمدينة (نيويورك) الامريكية بعد أن ظلت مدارج الهبوط بمطار جون كيندي الدولي بالمدينة مغلقة حتى صباح الجمعة بسبب العاصفة الشديدة التي اطلق عليها اسم (القنبلة).

وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا في وقت سابق ان 19 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم هذا الاسبوع بسبب الطقس القاسي بالولايات المتحدة فيما حذر خبراء من أن أجزاء من الولايات المتحدة قد تسجل أدنى درجات حرارة على الإطلاق يومي الجمعة والسبت. (النهاية) ه ي / ه س ص إطبع أرسل حفظ Share مشاركة