الكويت - 5 - 1 (كونا) -- قال رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ احمد اليوسف الصباح اليوم الجمعة ان بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 كانت ناجحة "بكل المقاييس" معربا عن فخره بتنظيم دولة الكويت لها.

وقدم الشيخ احمد اليوسف في تصريح صحفي الشكر الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على دعم سموه للبطولة وتوجيهه بتوفير جميع السبل لانجاحها.

وهنأ المنتخب العماني بمناسبة تتويجه بكأس البطولة للمرة الثانية في تاريخه على حساب نظيره الاماراتي في المباراة النهائية التي استضافها استاد جابر الدولي وتجاوز عدد الجمهور الذي حضر لمتابعتها حاجز 60 ألف شخص.

على جانب آخر دعا الشيخ احمد اليوسف المولى عز وجل ان ينعم بالشفاء العاجل على المصابين جراء حادث التدافع الذي شهده الاستاد عقب المباراة النهائية للبطولة.

وكان المنتخب العماني توج بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 اثر فوزه على نظيره الاماراتي بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبيا في الوقتين الاصلي والاضافي للمباراة النهائية. (النهاية) ف ر / م ع ع