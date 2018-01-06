دبي - 5 - 1 (كونا) -- احرز متسابق النادي الكويتي للربع ميل للدراجات والسيارات الرياضية محمد جعفر المركز الأول في الجولة الرابعة من بطولة دبي للموتوكروس التي اقيمت اليوم الجمعة.

وتفوق جعفر على اقرب منافسيه وهما الاماراتيان سلطان البلوشي وعبدالله بن خصيف اللذين انهيا الجولة في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وقال جعفر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه تمكن ايضا من تحقيق المركز الثالث في سباق الدراجات فئة (250 سي سي) مؤكدا ان السباقين اتسما بحدة المنافسة والاداء العالي "ولكن بفضل الله استطعت تحقيق الفوز".

واشاد بالمستوى العالي الذي ظهرت عليه المنافسات المختلفة في البطولة متوجها بالشكر الى الجهات الراعية له.

كما تقدم جعفر بالشكر إلى كل من سانده في مشوار البطولة وساهم في فوزه بها لا سيما نادي الربع ميل. (النهاية) س م ر