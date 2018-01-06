الكويت - 5 - 1 (كونا) -- أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان مساء اليوم الجمعة فتح تحقيق بحادث سقوط الحاجز الزجاجي في استاد جابر الدولي عقب نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23).

وقال الوزير الروضان الذي يتولى كذلك منصب نائب رئيس اللجنة العليا التنفيذية للاعداد والتحضير للبطولة في تصريح صحفي إن الإصابات التي نجمت عن الحادث "طفيفة" مؤكدا ان جميع المصابين الذين يبلغ عددهم نحو 40 شخصا "بخير".

وأضاف ان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح يشرف شخصيا على علاج المصابين مشيرا الى ان جميعهم نقلوا إلى الى ثلاثة مستشفيات ليتلقوا الرعاية الطبية اللازمة ومعالجة إصاباتهم بأقصى سرعة.

وكشف الروضان عن ان دولة الكويت ستوفر تذاكر سفر وسكنا لمن فاتهم مواعيد إقلاع الطائرات المغادرة من المشجعين.

وذكر أن الأسباب الأولية لسقوط الحاجز الزجاجي تعود إلى تدافع الجمهور العماني مع لاعبي منتخبهم المتوجين بلقب البطولة الخليجية للمرة الثانية في تاريخ سلطنة عمان.

وكان المنتخب العماني توج في وقت سابق اليوم بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 اثر فوزه على نظيره الاماراتي بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبيا في الوقتين الاصلي والاضافي للمباراة النهائية التي استضافها استاد جابر الدولي. (النهاية) ف ر / م ع ع