الكويت - 5 - 1 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات الى اخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة رئيس جمهورية العراق الشقيق وفخامة رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة اعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولهم في دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين (خليجي للأبد) التي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر 2017 الى 5 يناير 2018 والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح معربا سموه عن بالغ سروره بهذا التجمع الشبابي الخليجي في لقاءات رياضية خيرة جسدت أواصر المودة والترابط مشيدا سموه رعاه الله بالتنافس الشريف والأداء الفني الرفيع الذي قدمته كافة المنتخبات ومقدرا التفاعل والحضور الجماهيري الكبير الذي اضفى روح المنافسة الشريفة سائلا سموه المولى تعالى ان تتجدد هذه اللقاءات الأخوية المباركة وهذا التواصل وان يديم على اخوانه موفور الصحة ودوام العافية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات الى اخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة رئيس جمهورية العراق الشقيق وفخامة رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة اعرب فيها سموه عن بالغ سروره بمشاركة الدول الشقيقة في دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين (خليجي للأبد) والتي تكللت بتوفيق الله تعالى بالتوفيق بالنجاح مشيدا سموه بروح التنافس الرياضي الشريف الذي تحلت به كافة المنتخبات المشاركة سائلا سموه المولى تعالى ان يديم على اخوانه موفور الصحة ودوام العافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيات مماثلة. (النهاية) م ع ع