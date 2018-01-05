بروكسل - 5 - 1 (كونا) -- كشفت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) اليوم الجمعة عن تراجع عدد عمليات تسلل المهاجرين غير الشرعيين الى دول الاتحاد الاوروبي في عام 2017 وذلك للعام الثاني على التوالي بسبب تراجع أعداد المهاجرين الى ايطاليا واليونان.

وذكرت (فرنتكس) في بيان انه جرى تسجيل 204 الاف و300 عملية تسلل لحدود الاتحاد الأوروبي في عام 2017 بتراجع قدره 60 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

إلا أنها أشارت إلى ان إسبانيا شهدت تضاعف اعداد المهاجرين المكتشفين على حدودها في غرب المتوسط بأعلى مستوى منذ عام 2009 اذ بلغ عدد المهاجرين من شمال أفريقيا رقما قياسيا 22900 مهاجر بأكثر من ضعف الرقم القياسي السابق في عام 2016.

وقال إن الهبوط المفاجئ في عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا في منتصف عام 2017 كان أهم تطور على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي منذ تنفيذ اتفاق الهجرة مع تركيا في مارس 2016.

وأضاف انه جرى تسجيل حوالي 41 الفا و700 حالة تسلل للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع تركيا عام 2017 سواء برا او بحرا أي بأقل من ربع مجموع حالات التسلل في عام 2016.

ووفقا للبيان فلايزال السوريون والعراقيون يتصدرون جنسيات المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان في العام الماضي على طريق شرق المتوسط. (النهاية) ن خ / أ م س