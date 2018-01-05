بروكسل - 5 - 1 (كونا) -- أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الجمعة ان لجنته العسكرية وهي اعلى هيئة عسكرية بالحلف ستناقش ملف البيئة الامنية "الصعبة" في الشرق الأوسط ودور الحلف في تحقيق الاستقرار في المنطقة خلال اجتماع يعقد يومي 16 و17 يناير الجاري.

وذكر الحلف في بيان ان الاجتماع الذي يعقد على مستوى رؤساء الأركان سيبحث جهود التحالف الدولي لهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ودور (ناتو) في العراق خلال عام 2018.

وأضاف ان الجلسة الاولى للاجتماع ستركز على الدول الواقعة جنوب أوروبا وستتضمن تقريرا بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار إلى أن الجلسة ستمهد الطريق لإجراء المزيد من النقاشات حول مبادرات الاستقرار ومحاربة الارهاب والتحالف الدولي لهزيمة (داعش) وتدريب القوات العراقية واستعراض وضع بعثة (ناتو) في أفغانستان.

ووفقا للبيان سيترأس الجلسات رئيس اللجنة العسكرية الجنرال بيتر بافل.

يذكر ان اللجنة العسكرية ل(ناتو) تجتمع مرتين سنويا في مقر الحلف ببروكسل على مستوى رؤساء الأركان لمناقشة عمليات الحلف وبعثاته بالإضافة إلى الاجتماع مرة واحدة في السنة في احدى الدول الأعضاء. (النهاية) ن خ / أ م س