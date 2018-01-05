بغداد - 5 - 1 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الجمعة أن النهوض ببلاده لن يحتاج سوى سنوات قليلة مشيرا إلى أنها قادرة على ان تصبح في مصاف الدول المتقدمة.

وقال العبادي خلال مراسم أقيمت في (الكاظمية) شمالي بغداد ان العراق قادر على الانطلاق من بلد عانى الحروب والاقتتال والمشاكل والضياع على مر الازمنة والعصور.. الى بلد متقدم في مصاف دول مجموعة ال20 الاقتصادية".

وشدد على "ان النهوض بالعراق لن يحتاج سوى سنوات قليلة فقط ولكن بشرط استمرار ديمومة الوحدة والحفاظ على النصر المتحقق على الارهاب ".

واشار الى ان "العديد من المحللين الذين يستندون الى البصيرة والمعلومات الدقيقة يتنبؤون بان يحقق العراقيون هذه النهضة في فترة قصيرة وبشكل سريع". (النهاية) ع ح ه / ط م ا