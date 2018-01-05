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  الدفاع
ماليزيا تعلن اعتقال وترحيل 30 أجنبيا بتهمة "الإرهاب" خلال أربع سنوات
05/01/2018 | LOC16:20
13:20 GMT 		| الأخبار العالمية
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جانب من الحضور في خلال حوار (بوتراجايا) للأمن الدولي المنعقد في ماليزيا
جانب من الحضور في خلال حوار (بوتراجايا) للأمن الدولي المنعقد في ماليزيا

إعادة مصححة

 بوتراجايا - 5 - 1 (كونا) -- أعلن نائب رئيس قسم مكافحة الإرهاب بالشرطة الفيدرالية الماليزية أيوب بيتشاي اليوم الجمعة ان سلطات بلاده اعتقلت ورحلت 30 أجنبيا بتهمة "الإرهاب" خلال السنوات الأربع الماضية.
   وقال بيتشاي في كلمة ألقاها خلال (حوار بوتراجايا للأمن الدولي) إنه ينبغي ترحيل "الإرهابيين" الأجانب المشتبه بهم إلى بلدانهم الأصلية بدلا من السماح لهم من دخول بلدان أخرى أو إرسالهم إلى نقطة انطلاقهم الأخيرة حسب القانون الدولي.
   وشدد على ضرورة التعاون بين سلطات الامن في مختلف الدول للابلاغ بسفر هؤلاء الارهابيين لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم مثل مراقبتهم أو اعتقالهم أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية مفيدا بأن معظم الذين دخلوا ماليزيا يشتبه بأنهم أعضاء فيما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
   وأوضح أن السلطات رصدت دخول حوالي 50 أجنبيا متهما بالإرهاب إلى ماليزيا خلال الأربع سنوات الماضية فيما تم اعتقال وترحيل 30 منهم ولم يزل الباقون تحت المراقبة وربما غادر بعضهم البلاد قائلا "لهذا السبب من الضروري أن نكون على علم بدخولهم حتى نتمكن من الحصول على معلومات عنهم".
   وأشار الى "أن المقاتلين الأجانب شكلوا أزمة رئيسية في الوقت الحاضر الأمر الذي يحتاج إلى إدارة ومعالجة فعالة من قبل المجتمع الدولي" مبينا أنهم لا يستطيعون العودة إلى بلادهم لذلك يتوجهون إلى دول يسهل عليهم دخولها ولا تحتاج إلى تأشيرة دخول.
   وفي السياق نفسه قال بيتشاي إن الشرطة الماليزية ألقت القبض على 105 ماليزيين بتهمة تورطهم في أنشطة "إرهابية" في عام 2017 مقابل 119 شخصا في عام 2016 موضحا أن سبب انخفاض العدد هو مقتل بعض المقاتلين في صفوف (داعش) والذين كان لهم دور في استقطاب مقاتلين عبر وسائل التواصل الاجتماعية.
   وشدد على أهمية تكثيف الجهود للحد من حركة تمويل "الإرهابيين" وخاصة عناصر (داعش) مبينا أن الصراع في سوريا أدى إلى ارتفاع حركة تمويل الإرهاب.
   وتستضيف العاصمة الادارية الماليزية بوتراجايا أعمال (حوار بوتراجايا للأمن الدولي) وسيستمر إلى يوم غد السبت بحضور وزراء ونواب وزراء من 20 دولة ومشاركة حوالي ألف مسؤول محلي وأجنبي ودبلوماسيين من البعثات الدبلوماسية في كوالالمبور وممثلي المنظمات غير الحكومية إضافة إلى الاكاديميين وطلبة من مؤسسات التعليم العالي. (النهاية)
 
   ع ا ب / أ م س
 
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نائب رئيس قسم مكافحة الإرهاب بالشرطة الفيدرالية الماليزية أثناء إلقائه كلمة خلال الحوار
نائب رئيس قسم مكافحة الإرهاب بالشرطة الفيدرالية الماليزية أثناء إلقائه كلمة خلال الحوار
جانب من الحضور في خلال حوار (بوتراجايا) للأمن الدولي المنعقد في ماليزيا
جانب من الحضور في خلال حوار (بوتراجايا) للأمن الدولي المنعقد في ماليزيا
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