أخبار محلية:

بغداد - الحكومة العراقية تكشف عن جهود التنسيق مع الحكومة الكويتية لدعوة اكثر من 70 دولة الى مؤتمر المانحين المزمع عقده في دولة الكويت في فبراير المقبل.(تم بثه الساعة 45ر11 بالتوقيت المحلي - 45ر8 جمت)

أخبار دولية:

جدة - قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تعلن نجاح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة نجران جنوبي المملكة وتدميره.(تم بثه الساعة 19ر14 بالتوقيت المحلي - 19ر11 جمت)

برلين - وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يعرب عن رغبة بلاده بالتأسيس ل"بداية جديدة" في العلاقات مع المانيا والمتوترة منذ اكثر من عام ونصف العام.(تم بثه الساعة 19ر13 بالتوقيت المحلي - 19ر10 جمت)

طوكيو - وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) تقول ان الكوريتين الجنوبية والشمالية اتفقتا على عقد مباحثات رفيعة المستوى الثلاثاء المقبل بهدف تحسين العلاقات بينهما.(تم بثه الساعة 21ر12 بالتوقيت المحلي - 21ر9 جمت)

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