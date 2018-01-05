جدة - قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تعلن نجاح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة نجران جنوبي المملكة وتدميره.

برلين - وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يعرب عن رغبة بلاده بالتأسيس ل"بداية جديدة" في العلاقات مع ألمانيا والمتوترة منذ اكثر من عام ونصف العام.

بغداد - الحكومة العراقية تكشف عن جهود التنسيق مع الحكومة الكويتية لدعوة اكثر من 70 دولة الى مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق المزمع عقده في فبراير المقبل.

طوكيو - وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) تقول ان الكوريتين الجنوبية والشمالية اتفقتا على عقد مباحثات رفيعة المستوى الثلاثاء المقبل بهدف تحسين العلاقات بينهما.

نيويورك - العاصفة الثلجية التي تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة تتسبب بإلغاء نحو 3300 رحلة جوية عبر الساحل الشرقي للولايات المتحدة. (النهاية) ط م ا