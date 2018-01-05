 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
05 يناير 2018 05:10 م
18 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
تراجع مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا لاول مرة منذ ستة اعوام      السلطات الامنية التركية تضبط 121 مهاجرا غير شرعي اثناء محاولتهم التسلل الى اليونان      هزة ارضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر تضرب محافظة (هرمزكان) جنوب ايران      الكوريتان تتفقان على عقد مباحثات رفيعة المستوى الثلاثاء المقبل      هزة ارضية بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر تضرب جنوب غربي تركيا      عاصفة ثلجية تتسبب في الغاء آلاف الرحلات عبر الساحل الشرقي للولايات المتحدة      ماليزيا تستضيف حوار (بوتراجايا) للأمن الدولي 2018
  الإعلام
موجز الأخبار على نشرة كونا ليوم الجمعة حتى الساعة 00ر12 بتوقيت غرينتش
05/01/2018 | LOC14:59
11:59 GMT 		| أخبار الكويت
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط

جدة - قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تعلن نجاح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة نجران جنوبي المملكة وتدميره.

برلين - وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يعرب عن رغبة بلاده بالتأسيس ل"بداية جديدة" في العلاقات مع ألمانيا والمتوترة منذ اكثر من عام ونصف العام.

بغداد - الحكومة العراقية تكشف عن جهود التنسيق مع الحكومة الكويتية لدعوة اكثر من 70 دولة الى مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق المزمع عقده في فبراير المقبل.

طوكيو - وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) تقول ان الكوريتين الجنوبية والشمالية اتفقتا على عقد مباحثات رفيعة المستوى الثلاثاء المقبل بهدف تحسين العلاقات بينهما.

نيويورك - العاصفة الثلجية التي تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة تتسبب بإلغاء نحو 3300 رحلة جوية عبر الساحل الشرقي للولايات المتحدة. (النهاية) ط م ا
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   رئيس (العلاقات العامة) الكويتية: الجمعية تتبوأ مكانة مهمة خليجيا وعربيا
2.   منتخبا الامارات وعمان يلتقيان اليوم لتحديد بطل (خليجي 23)
3.   عاصفة ثلجية تتسبب في الغاء آلاف الرحلات عبر الساحل الشرقي للولايات المتحدة
4.   ماليزيا تستضيف حوار (بوتراجايا) للأمن الدولي 2018
5.   صورة اليوم
6.   حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS