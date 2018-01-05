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  اقتصاد
تراجع مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا لاول مرة منذ ستة اعوام
05/01/2018 | LOC14:47
11:47 GMT 		| الأخبار العالمية
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لندن - 5 - 1 (كونا) -- اظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة تراجع اجمالي مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا في 2017 لاول مرة منذ ستة اعوام متأثرة بتراجع الثقة الاقتصادية وتبعات مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي.
واكدت البيانات التي وردت في تقرير اصدرته (جمعية مصنعي وبائعي السيارات) ان المبيعات سجلت تراجعا بنسبة 7ر5 بالمئة لتنخفض من 69ر2 مليون سيارة عام 2016 الى 54ر2 مليون سيارة خلال العام الماضي.
واوضحت ان مبيعات سيارات الديزل سجلت تراجعا بنسبة 1ر17 بالمئة بسبب فرض رسوم جديدة لحماية البيئة وإعلان الحكومة عزمها وقف كل محركات الديزل بحلول عام 2040 مضيفة ان السيارات الصديقة للبيئة سجلت في المقابل ارتفاعا بنسبة 8ر34 بالمئة اي ما يعادل 120 الف سيارة.
وتوقع التقرير ان يكون عام 2018 مليئا بالتحديات لقطاع السيارات مع احتمال تراجع اكبر في اجمالي المبيعات مشيرا الى الغموض المرتبط بالمفاوضات بين لندن وبروكسل واستعداد بريطانيا للانسحاب الرسمي بحلول مارس 2019.
يذكر انه لم يتم بعد تحديد موعد لانطلاق جولات المحادثات التجارية والتي ستحدد مستقبل العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي.(النهاية) م ر ن
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