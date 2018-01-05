رياضة اقبال بمطار مسقط من مشجعي عمان المتجهين للكويت لحضور نهائي (خليجي23) 05/01/2018 | LOC14:25

11:25 GMT | الأخبار الخليجية المشجعين العمانيين المتجهين لدولة الكويت من احمد الربيعي مسقط - 5 - 1 (كونا) -- شهد مطار مسقط الدولي اقبالا كبيرا من المشجعين العمانيين المتجهين لدولة الكويت لدعم فريقهم في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم امام منتخب الامارات مساء اليوم الجمعة.

وتعقد الجماهير العمانية امالا كبيرة على لاعبي منتخب السلطنة وقدرتهم على حصد اللقب للمرة الثانية في تاريخ البطولة.

وقال عدد من الجماهير العمانية في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) في مطار مسقط الدولي انهم يأملون العودة من الكويت بلقب البطولة الغالية التي سبق أن حققوها خلال استضافة مسقط لمنافساتها في 2009.

واعربت الجماهير عن ثقتها الكبيرة بلاعبي الفريق مشيدة بالأداء الكبير الذي قاموا به في ادوار البطولة الحالية (خليجي 23) التي انطلقت في ال22 من ديسمبر الماضي.

من جهته قال رئيس رابطة المشجعين العمانيين لكرة القدم علي الراشدي في تصريح ل(كونا) ان مباراة المنتخب العماني مع الامارات لا يستهان بها خاصة وأنها الاهم في النسخة الحالية من البطولة واصفا منتخب الامارات بأنه من المنتخبات القوية في البطولة.

واعلن عدد من الشركات في القطاع الخاص العماني عن توفير عدد من الطائرات بالتعاون مع الطيران العماني وطيران السلام لنقل الجماهير العمانية إلى دولة الكويت لمؤازرة الفريق في مباراته النهائية مع نظيره الإماراتي.

وتقابل المنتخبان 21 مرة في بطولات كأس الخليج كان اخرها في دور المجموعات من البطولة الحالية والتي فاز بها منتخب الامارات بهدف نظيف.

وفي اجمالي المباريات بين الفريقين فاز المنتخب الإماراتي 12 مرة فيما فاز المنتخب العماني ثلاث مرات وتعادلا في ست مباريات.

وتأهل المنتخب العماني للمباراة النهائية بعد تصدره المجموعة الاولى التي ضمت منتخبات الامارات والكويت والسعودية ثم فوزه على البحرين في قبل النهائي بهدف نظيف.

كما تأهل المنتخب الاماراتي الى النهائي بعد ان حل ثانيا في المجموعة الاولى وفاز على المنتخب العراقي بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي.

ويتميز المنتخبان بصلابة الدفاع اذ استقبل المنتخب العماني هدفا وحيدا من ركلة جزاء امام الامارات في دور المجموعات في حين لم تستقبل الشباك الاماراتية اي هدف. (النهاية) ا ح ر / خ ن ش إطبع أرسل حفظ Share مشاركة المشجعين العمانيين المشجعين العمانيين المتجهين لدولة الكويت