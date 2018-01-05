جدة - 5 - 1 (كونا) -- أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة نجاح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة نجران جنوبي المملكة وتدميره.

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان إن قوات الدفاع الجوي رصدت صباح اليوم الجمعة عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح أن الصاروخ أطلق باتجاه مدينة نجران مؤكدا أنه تم إطلاقه بطريقة متعمدة ومقصودة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

ولفت إلى أنه تم اعتراض الصاروخ وتدميره من قبل سرايا (الباتريوت) في سماء مدينة نجران.

وذكر أن اعتراض الصاروخ أدى إلى تناثر الشظايا التي أحدثت أضرارا بسيطة في الممتلكات الخاصة لأحد المواطنين من دون وقوع أي خسائر بالأرواح.

وقال العقيد المالكي "إن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وأكد المتحدث أن "اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني".

كما جدد العقيد المالكي دعوة المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات أكثر جدية وفعالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ الباليستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحد صارخ لانتهاك الاعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الاقليمي والدولي".

وكان المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي أعلن في وقت سابق أن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت من الأراضي اليمنية باتجاه السعودية بلغ 86 صاروخا. (النهاية) ن ح / ط م ا