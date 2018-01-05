اسطنبول - 5 - 1 (كونا) -- قالت مصادر امنية تركية اليوم الجمعة ان السلطات الامنية التركية اوقفت 121 مهاجرا غير شرعي اثناء محاولتهم عبور الحدود نحو اليونان.

ونقلت وكالة (الاناضول) التركية عن المصادر قولها ان فرق خفر السواحل التركية اوقفت 64 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء (ديكيلي) التابع لولاية (إزمير).

واضافت ان "58 من طالبي اللجوء الذين تم ايقافهم يحملون الجنسية السورية فيما يحمل ستة منهم الجنسية الباكستانية".

واشارت المصادر الى ان الفرق اوقفت ايضا قبالة سواحل قضاء (جشمة) التابع للولاية قاربا آخر يقل 57 من طالبي اللجوء يحملون الجنسية السورية.

واوضحت ان خفر السواحل التركية سلم الموقوفين لإدارة الهجرة في (إزمير).(النهاية) ط ا / م خ