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  الشؤون السياسية
وزير خارجية تركيا: نرغب ب"بداية جديدة" في العلاقات مع ألمانيا
05/01/2018 | LOC13:19
10:19 GMT 		| الأخبار العالمية
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برلين - 5 - 1 (كونا) -- اعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة عن رغبة بلاده بالتأسيس ل"بداية جديدة" في العلاقات مع الألمانيا والمتوترة منذ اكثر من عام ونصف العام.
جاء ذلك في مقال اصدرته المجموعة الاعلامية الألمانية (فونكه) قبل يوم من زيارة جاويش أوغلو الى ألمانيا المقررة غدا السبت ولقائه نظيره الألماني الاشتراكي الديمقراطي سيغمار غابرييل.
وقال جاويش أوغلو ان "كلا الطرفين مهتم ببداية جديدة في العلاقات الثنائية امام التحديات الجديدة التي يمر بها العالم".
واضاف ان "عودة العلاقات الى طبيعتها يتطلب من الطرفين التمهيد لذلك اذ سيساهم استعداد الطرفين لإنهاء دوامة الازمة بتمهيد الطريق لاستعادة الثقة بين البلدين على اعلى المستويات وربما من خلال قنوات حوار غير رسمية".
واعرب جاويش أوغلو عن الأمل في تحسين العلاقات مشترطا استعداد الحكومة الألمانية التصرف بحزم مع وجود انشطة (حركة غولن) في ألمانيا و(حزب العمال الكردستاني).
ورغم العلاقات المتوترة بين برلين وأنقرة إلا ان الوزير التركي اشاد بمستوى التعاون بين الطرفين على صعيد الامن قائلا ان السلطات المختصة في البلدين مازالت تتشاور فيما بينها بشكل رسمي وتتبادل المعلومات اللازمة حول المنظمات الارهابية لاسيما حول ما يسمى ب تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).
وعلى صعيد ملف انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي جدد وزير الخارجية التركي موقف حكومة بلاده الثابت من مواصلة مساعي الانضمام بالقول "انهاء حالة الركود في ملف انضمامنا الى الاتحاد الاوروبي يأتي في صالح الطرفين".
وذكرت وزارة الخارجية الألمانية في بيان أن جاويش اوغلو سيجري غدا السبت في مدينة (كوسلار) الألمانية محادثات حول العلاقات الثنائية الامر وذلك بعد مضي شهرين من اجراء مشاورات مشابهة مع الوزير الألماني في تركيا.
وتمر العلاقات التركية الألمانية منذ محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا في صيف عام 2016 بمسلسل طويل من التوترات غير المسبوقة في تاريخ العلاقات المميزة بين البلدين منذ 300 عام.
ومن وجهة النظر التركية فتعد ابرز مواضيع الخلافات بين الطرفين هي ملف الحريات واعتقال رعايا ألمان لأسباب سياسية في تركيا وتساهل السلطات الألمانية في التعامل مع أنشطة (حركة غولن) و(حزب العمال الكردستاني) في ألمانيا.(النهاية) ع ن ج / ن ب ش
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