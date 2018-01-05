الكويت - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح يعرب عن فخره واعتزازه برجال الجيش الكويتي البواسل المشاركين في عملية (إعادة الأمل).
واشنطن - الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على خمسة كيانات لصلتها ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية.
بيروت - الرئيس اللبناني ميشال عون يحذر اسرائيل من أي تجاوز للحدود مع بلاده لبناء جدار عند الخط الازرق الفاصل بين الجانبين.
بغداد - رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يتعهد بتأمين رواتب موظفي الحكومة في محافظات اقليم كردستان العراق.
الخرطوم - وزارة الخارجية السودانية تستدعي سفيرها في القاهرة بغرض التشاور.
موسكو - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصدر مرسوما باستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة بعد توقف دام عامين اثر سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء.
نيويورك - مؤشرات الأسهم الأمريكية تشهد ارتفاعا قياسيا بدعم من قطاعي التكنولوجيا والطاقة وصدور بيانات اقتصادية قوية قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري.
القاهرة - اللاعب الدولي المصري المحترف في صفوف نادي (ليفربول) الانجليزي لكرة القدم محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2017. (النهاية) م ع ع