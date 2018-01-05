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05 يناير 2018 04:54 ص
18 ربيع الآخرة 1439
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عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
واشنطن تفرض عقوبات على خمسة كيانات لصلتها ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية      الدولي المصري صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب لكرة القدم في إفريقيا      الأسهم الامريكية تسجل ارتفاعا قياسيا مع تخطي "داو جونز" حاجز 25 الف نقطة لأول مرة      عمان والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير ميناء الصيد البحري بالدقم بكلفة 210 مليون دولار      السودان تستدعي سفيرها في مصر للتشاور      (برشلونة) يكتفي بالتعادل مع (سيلتا) بهدف لمثله في كأس الملك      الإمارات تعلن عودة الإجراءات المتبعة في رحلات الطيران مع تونس      (كلثوميات).. ليلة طرب أصيل في مركز (جابر الأحمد) الثقافي      محكمة مصرية تقضي بسجن 78 شخصا إثر إدانتهم بالانتماء لجماعة "إرهابية"      روسيا تقرر استئناف الرحلات الجوية بين موسكو و القاهرة
  الإعلام
موجز الأخبار على نشرة كونا ليوم الخميس حتى الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش
05/01/2018 | LOC02:45
23:45 GMT 		| أخبار الكويت
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الكويت - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح يعرب عن فخره واعتزازه برجال الجيش الكويتي البواسل المشاركين في عملية (إعادة الأمل).

واشنطن - الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على خمسة كيانات لصلتها ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية.

بيروت - الرئيس اللبناني ميشال عون يحذر اسرائيل من أي تجاوز للحدود مع بلاده لبناء جدار عند الخط الازرق الفاصل بين الجانبين.

بغداد - رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يتعهد بتأمين رواتب موظفي الحكومة في محافظات اقليم كردستان العراق.

الخرطوم - وزارة الخارجية السودانية تستدعي سفيرها في القاهرة بغرض التشاور.

موسكو - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصدر مرسوما باستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة بعد توقف دام عامين اثر سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء.

نيويورك - مؤشرات الأسهم الأمريكية تشهد ارتفاعا قياسيا بدعم من قطاعي التكنولوجيا والطاقة وصدور بيانات اقتصادية قوية قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري.

القاهرة - اللاعب الدولي المصري المحترف في صفوف نادي (ليفربول) الانجليزي لكرة القدم محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2017. (النهاية) م ع ع
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