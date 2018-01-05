الإعلام موجز الأخبار على نشرة كونا ليوم الخميس حتى الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش 05/01/2018 | LOC02:45

23:45 GMT | أخبار الكويت الكويت - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح يعرب عن فخره واعتزازه برجال الجيش الكويتي البواسل المشاركين في عملية (إعادة الأمل). واشنطن - الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على خمسة كيانات لصلتها ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية. بيروت - الرئيس اللبناني ميشال عون يحذر اسرائيل من أي تجاوز للحدود مع بلاده لبناء جدار عند الخط الازرق الفاصل بين الجانبين. بغداد - رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يتعهد بتأمين رواتب موظفي الحكومة في محافظات اقليم كردستان العراق. الخرطوم - وزارة الخارجية السودانية تستدعي سفيرها في القاهرة بغرض التشاور. موسكو - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصدر مرسوما باستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة بعد توقف دام عامين اثر سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء. نيويورك - مؤشرات الأسهم الأمريكية تشهد ارتفاعا قياسيا بدعم من قطاعي التكنولوجيا والطاقة وصدور بيانات اقتصادية قوية قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري. القاهرة - اللاعب الدولي المصري المحترف في صفوف نادي (ليفربول) الانجليزي لكرة القدم محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2017. (النهاية) م ع ع إطبع أرسل حفظ Share مشاركة