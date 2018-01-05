واشنطن - 4 - 1 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس فرض عقوبات على خمسة كيانات لصلتها ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان ان الكيانات الخمسة المشمولة بالعقوبات مقرها إيران وهي مجموعات (الشهيد خرازي) و(الشهيد سانيخاني) و(الشهيد مقدم) و(الشهيد شوستاري) الصناعية و(مركز الشهيد الإسلامي للأبحاث).

ووصف البيان هذه الكيانات بأنها "تابعة لعنصر رئيسي من برنامج إيران للصواريخ الباليستية" وهو مجموعة (الشهيد باقري) الصناعية.

وأوضح ان الكيانات المشمولة بالعقوبات تخضع جميع ممتلكاتها للتجميد وفقا للنظام القضائي الأمريكي كما يحظر على المواطنين الأمريكيين الدخول في معاملات معها. (النهاية) ه ي / م ع ع