واشنطن - 4 - 1 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس تعليق غالبية المساعدات الأمنية التي تقدمها الى باكستان متهمة إياها "بإيواء جماعات إرهابية".

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية هيذر نويرت أكدت خلاله تقارير إخبارية متداولة في واشنطن بشأن تعليق الولايات المتحدة مساعداتها لباكستان بما يتضمن عدم تقديم معدات عسكرية الى اسلام اباد او تحويل أموال متصلة بالإجراءات الأمنية لها.

وقالت نويرت "إلى أن تتخذ الحكومة الباكستانية إجراءات حاسمة ضد جماعات نعتبرها تزعزع استقرار المنطقة وتستهدف الأفراد الأمريكيين ومنها طالبان أفغانستان وشبكة حقاني فإن الولايات المتحدة ستعلق هذا النوع من المساعدات الأمنية لباكستان".

وأوضحت ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكد في السابق انه "لا يمكن" ان تستمر أي شراكة مع دولة "تأوي مسلحين وارهابيين يستهدفون عسكريين ومسؤولين أمريكيين" مشيرة في ذلك الى السياسات الأمريكية الجديدة بشأن منطقة جنوب شرق آسيا التي أعلنها ترامب في أغسطس الماضي.

وأضافت انه بعد مرور أكثر من اربعة شهور على خطاب الرئيس (ترامب) "ورغم استمرار الانخراط الرفيع المستوى من جانب هذه الإدارة مع الحكومة الباكستانية فان طالبان وشبكة حقاني تواصلان العثور على ملاذ داخل باكستان مع استمرارهما في التخطيط لزعزعة الاستقرار في أفغانستان ومهاجمة أفراد من الولايات المتحدة وحلفائها أيضا".

وشددت في الوقت نفسه على ان إدارة ترامب قد تجري بعض الاستثناءات فيما يتعلق بتقديم المساعدة الأمنية الى باكستان بعد دراسة كل حالة على حدة في حال تم اعتبارها ضرورية لمصالح الامن القومي الأمريكي.

ووصفت المتحدثة قرار تعليق المساعدات بأنه "غير دائم" مضيفة ان باكستان قد تحصل عليها في المستقبل "ولكن عليها اتخاذ اجراء حاسم".

وكان ترامب قد شن هجوما لاذعا على باكستان في أولى تغريداته في العام الجديد واتهمها "بإيواء الإرهابيين والكذب وخداع الولايات المتحدة" في وقت تتلقى فيه مليارات الدولارات من المساعدات الامريكية.

وفي المقابل اعربت لجنة الأمن القومي الباكستانية امس الأول الثلاثاء عن خيبة املها ازاء التصريحات الامريكية الأخيرة حول باكستان مؤكدة انه على مدى السنوات القليلة الماضية شكلت حملة مكافحة "الإرهاب" الباكستانية حصنا ضد التوسع المحتمل لعشرات المنظمات الارهابية الموجودة حاليا في افغانستان وهي حقيقة اعترفت بها السلطات الامريكية على اعلى المستويات.

وقالت اللجنة ان "معظم هؤلاء الارهابيين شنوا مرارا هجمات عبر الحدود ضد الباكستانيين الابرياء مع الافلات من العقاب من خلال استغلال وجود الملايين من اللاجئين الافغان في باكستان والحدود الباكستانية الافغانية سهلة الاختراق ومساحات واسعة من الاماكن غير الخاضعة للرقابة داخل أفغانستان". (النهاية) ه ي / م ع ع