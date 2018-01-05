مدريد - 4 - 1 (كونا) -- فاز نادي (ريال مدريد) على مضيفه (نوماسيا) بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب (لوس باخاريتوس) اليوم الخميس في ذهاب دور ال16 من بطولة (كأس الملك الإسباني) لكرة القدم.

وسجل الويلزي غاريث بيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة ال35 فيما أضاف إيسكو الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء ناجحة في الدقيقة ال89 من زمن المباراة التي تابعها صاحب الأرض بعشرة رجال منذ الدقيقة ال60 إثر طرد أحد لاعبيه لتدخل عنيف على ناتشو.

وعزز مايورال غلة فريق العاصمة بهدف ثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بفوز الريال بثلاثية نظيفة رغم حصول (نومانسيا) الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية على فرص لإدراك التعادل لم تكلل بالنجاح.

وسيلتقي الفريقان على أرض ملعب (سانتياغو برنابيو) إيابا يوم الأربعاء المقبل لحسم بطاقة التأهل للدور المقبل.

وفي مباريات أخرى ضمن ذهاب الدور نفسه اكتفى (برشلونة) بالتعادل مع (سيلتا) بهدف لمثله في حين فاز (اتلتيكو مدريد) على (ييدا سبورتيو) بأربعة أهداف نظيفة وانتصر (اشبيلية) على (قادش) بهدفين نظيفين وكذلك فاز (ليفانتي) على (إسبانيول) بهدفين لهدف. (النهاية) ه ن د / م ع ع