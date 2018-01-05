لندن - 4 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مع نظيره الامريكي ريكس تيلرسون هاتفيا اليوم الخميس تطورات الاحداث في ايران وقضايا سوريا واليمن وكوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان ان جونسون وتيلرسون أجريا "محادثات بناءة ومعمقة" حول التطورات الاخيرة في إيران وما تشهده من مظاهرات و"اتفقا على أهمية الحق في حرية التعبير وضرورة احترام حقوق الإنسان في التعامل مع تلك المظاهرات".

واوضح ان الجانبين اتفقا على الاستمرار في مراقبة الاحداث في ايران عن كثب مضيفا ان جونسون جدد التزام المملكة المتحدة بالاتفاق النووي الإيراني والعمل مع حلفائها في الوقت نفسه على "التصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

واكد البيان ان وزيري الخارجية شددا على أهمية المضي قدما في المسار الذي يهدف إلى ايجاد "تسوية سياسية في اليمن" وضرورة "إعادة تنشيط" العملية السياسية في سوريا.

وأشار الى انهما اتفقا كذلك على مواصلة الضغط بشتى السبل على كوريا الشمالية لانهاء برنامجها النووي "غير المشروع". (النهاية) م ر ن / م ع ع