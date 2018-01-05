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  رياضة
الدولي المصري صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب لكرة القدم في إفريقيا
05/01/2018 | LOC00:56
21:56 GMT 		| الأخبار العربية
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القاهرة - 4 - 1 (كونا) -- فاز اللاعب الدولي المصري المحترف في صفوف نادي (ليفربول) الانجليزي لكرة القدم محمد صلاح اليوم الخميس بجائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2017.
جاء ذلك خلال حفل لاعلان جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) لعام 2017 استضافته العاصمة الغانية أكرا.
كما نال المنتخب المصري لكرة القدم جائزة أفضل منتخب افريقي لعام 2017 فيما حصل المدير الفني للمنتخب نفسه الأرجنتيني هيكتور كوبر على جائزة أفضل مدير فني بالقارة السمراء.
من جانبه توج نادي (الوداد البيضاوي) المغربي بجائزة أفضل ناد افريقي لعام 2017 في حين حصل منتخب جنوب افريقيا على جائزة أفضل منتخب للسيدات.
بدورها فازت اللاعبة النيجيرية أسيسات أوشوالا بجائزة أفضل لاعبة لعام 2017 بينما حاز اللاعب الزامبي باتسون داكا جائزة أفضل لاعب صاعد.
وحصل الرئيس الليبيري الجديد نجم كرة القدم السابق جورج وايا على (الجائزة البلاتينية) فيما فاز الغاني ابراهيم صنداي لاعب منتخب النجوم السوداء السابق بجائزة الاتحاد الافريقي (كاف) لأساطير القارة فيما حصل الموريتاني أحمد يحيي على جائزة (كاف) لأفضل قائد في افريقيا لعام 2017. (النهاية) ا س م / م ع ع
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