نيويورك - 4 - 1 (كونا) -- شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس ارتفاعا قياسيا بدعم من قطاعي التكنولوجيا والطاقة وصدور بيانات اقتصادية قوية قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 6ر0 في المئة او 153 نقطة مسجلا 25075 نقطة فيما ارتفع مؤشر "نازداك" 12 نقطة ليبلغ 7078 نقطة في حين تقدم مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 13 نقطة ليبلغ 2726 نقطة.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية أضاف القطاع الخاص الأمريكي 250 ألف وظيفة خلال ديسمبر الماضي وهي البيانات الأفضل على أساس شهري منذ مارس 2017 بينما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية ثلاثة آلاف طلب إلى 250 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في الثلاثين من ديسمبر الماضي.

ومن المقرر ان يصدر غدا تقرير الوظائف الشهري وسط توقعات بإضافة الاقتصاد الأمريكي 190 ألف وظيفة في ديسمبر 2017 واستقرار معدل البطالة عند 1ر4 في المئة دون تغيير.

يذكر ان مؤشر "داو جونز الصناعي" تمكن اليوم من تحقيق ارتفاع قياسي مع تخطيه حاجز 25 الف نقطة وذلك للمرة الأولى على الاطلاق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي اليوم "ان البعض توقع أننا لن نكسر حاجز مستوى 25 ألف نقطة قبل 8 سنوات لكننا فعلناها في 11 شهرا فقط من تولي الرئاسة" متوقعا ان يتجه المؤشر نحو 30 الف نقطة. (النهاية) ا ص ف / ه س ص