واشنطن - 4 - 1 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس ادراج ثلاثة أشخاص على قائمتها للإرهابيين العالميين وفرض عقوبات عليهم على خلفية صلتهم بتنظيم القاعدة.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان ان الأشخاص الثلاثة وهم محمد الغزالي وأبوكار علي ووناس الفقيه على صلة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وحركة (الشباب) وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وأوضح البيان ان الغزالي عضو بارز في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وارتبط بعمليات امنية داخلية بالتنظيم الى جانب تدريب أعضاء به في حين يتولى علي منصب نائب قائد حركة (الشباب).

وأضاف ان الفقيه يرتبط من جانبه بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وخطط للهجوم الذي استهدف متحف (باردو) في تونس في مارس 2015 وأسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.

وذكر البيان انه يتم وفقا لعملية الادراج على قوائم الارهابيين فرض "عقوبات صارمة على الأجانب الذين يثبت أنهم ارتكبوا أو يشكلون خطرا كبيرا بارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن الرعايا الأمريكيين أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد في الولايات المتحدة".

وأوضح ان المشمولين بالعقوبات تخضع جميع ممتلكاتهم الخاضعة للنظام القضائي الأمريكي للتجميد كما يحظر على الأشخاص الأمريكيين عموما الدخول في أي معاملات معهم.(النهاية) ش ص / م ع ع