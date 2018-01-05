مسقط - 4 - 1 (كونا) -- وقعت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية اليوم الخميس على مذكرتي تفاهم لتمويل مشروع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم ومشروع بناء ميناء الصيد البحري بالدقم بكلفة 210 مليون دولار امريكي.

وقال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية العماني درويش البلوشي في تصريح صحفي أن تمويل المشروع ياتي في إطار تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين والبرامج المشتركة لتنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واضاف البلوشي أنها ستساهم في تطوير البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وزيادة الطاقة الإنتاجية لميناء الصيد البحري بمنطقة الدقم.

من جانبه عبر نائب الرئيس والعضو المنتدب بالصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام عن سعادته بتوقيع هاتين المذكرتين مع السلطنة اذ ان الصندوق السعودي للتنمية سيقوم بمتابعة تنفيذهما.

وذكر البسام ان الصندوق اعتمد مبلغا قدره 150 مليون دولار أمريكي ضمن برامجه التمويلية لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة وسيتولى بنك التنمية العماني متابعة تنفيذ هذا البرنامج.

وتنص مذكرة التفاهم الأولى الموقعة بين البلدين على توفير التمويل اللازم لتكملة الجزء الثاني من مشروع الطريق الرئيسي رقم (32) الممتد من وسط إلى جنوب مدينة الدقم بطول 13 كيلو مترابمبلغ وقدره 52 مليون دولار امريكي.

وتتعلق مذكرة التفاهم الثانية بتوفير مبلغ 158 مليون دولار امريكي لتمويل مشروع ميناء الصيد البحري في الدقم.(النهاية) م أ / ا م م