النقل والاتصالات روسيا تقرر استئناف الرحلات الجوية بين موسكو و القاهرة 04/01/2018 | LOC18:37

15:37 GMT | الأخبار العربية موسكو - 4 - 1 (كونا) -- اصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس مرسوما باستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة بعد توقف دام عامين اثر سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء.

ونص المرسوم وفقا لما ذكرته وكالة انباء انترفاكس على الغاء كل القيود المفروضة على حركة النقل الجوي بين روسيا ومصر.

والغى المرسوم كذلك التعليمات التي صدرت لشركات السياحة الروسية بوقف الرحلات السياحية الى مصر.

وكان السلطات الروسية فرضت قيودا على حركة النقل الجوي مع مصر في نهاية عام 2015 اثر عمل ارهابي ادى الى سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء راح ضحيته 250 شخصا شخصا هم جميع ركاب الطائرة وطاقمها.(النهاية) ا س إطبع أرسل حفظ Share مشاركة