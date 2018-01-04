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  رياضة
مدير (هيئة الرياضة) الكويتية: استثمار النتائج الايجابية ل(خليجي23) سيدعم الرياضة الكويتية
04/01/2018 | LOC18:08
15:08 GMT 		| الأخبار العالمية
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الكويت - 4 - 1 (كونا) -- قال مدير عام الهيئة العامة للرياضة الكويتية الدكتور حمود فليطح ان استثمار النتائج الإيجابية ل(خليجي 23) سيسهم في دعم جهود الرياضة الكويتية لتجاوز "سلبيات الايقاف في أسرع وقت".
وأكد فليطح في تصريح صحفي اليوم الخميس تطلع الهيئة الى آفاق جديدة في ظل الدعم غير المحدود من مؤسسات الدولة كافة لاسيما الدعم الكبير من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد لتمكين الرياضة الكويتية من النهوض والارتقاء ومضاعفة إنجازاتها في جميع المحافل الإقليمية والقارية والدولية.
وأضاف ان الهيئة استنفرت طاقتها بالتعاون مع اللجنة المنظمة ل(خليجي 23) والاتحاد الكويتي لكرة القدم لإخراج المشهد الأخير لبطولة (خليجي 23) بالروعة والإبداع الذى شهده حفل الافتتاح وامتد في كل أيام البطولة.
وأوضح انه بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية بين الشقيقين الاماراتي والعماني للفوز بالكأس الغالية فإن "اللقب قد حسم سلفا لصالح أبناء الشعب الخليجي والرياضة الخليجية أولا والكوادر الكويتية المبدعة التي تفانت في وقت قياسي لاظهار البطولة بهذا المستوى الحضاري المشرف الذى حظى بإشادة وتقدير الأشقاء والمراقبين".
ونوه فليطح بالدور الذي قامت به الجماهير الكويتية في دعم نجاح البطولة عبر حضورها اللافت في المباريات اذ أبهرت الجميع بحضورها الكبير ونجاحها في تقديم لوحة رائعة على مدار البطولة هزت القلوب بمعانى الحب والانتماء وفرضت على المسؤولين حتمية العمل الجاد لإسعاد تلك الجماهير الوفية.
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الرياضة الكويتية مشيرا إلى ان الخطوات الجادة التي قامت بها مؤسسات الدولة مؤخرا وكان ثمرتها إقرار القانون الرياضي الجديد ورفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية واحتضان بطولة (خليجي 23) في وقت قياسي سوف تستمر بنفس الإيقاع وبرؤية واعيه للنهوض بعناصر المنظومة كافة.
ودعا فليطح الجماهير الوفية الى استكمال خطوط اللوحة الرائعة في (خليجي 23) وحضور المباراة النهائية غدا مؤكدا ان نجاح البطولة تنظيميا وجماهيريا مسؤوليتنا جميعا وعلينا ان نحافظ على هذا المستوى من النجاح الذى يضاف إلى سجل ورصيد الرياضة الكويتية الرائدة. (النهاية) ب م ج / خ ن ش
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