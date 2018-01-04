بغداد - 4 - 1 (كونا) -- تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الخميس بتأمين رواتب موظفي الحكومة في محافظات اقليم كردستان العراق.

وقال استقبال العبادي في لقاء مع وفد من الاحزاب الكردية هو الاول من نوعه منذ ازمة استفتاء اقليم كردستان ان الحكومة الاتحادية ماضية في تأمين رواتب الموظفين في كردستان بصورة واضحة وعادلة ووفق الية دقيقة.

وأكد العبادي وحدة العراق مع ضمان التنوع العرقي والمذهبي موضحا ان بلاده انتصرت على الارهاب بوحدة مكوناتها.

وياتي اللقاء في خطوة تعتبر محاولة لتطبيع العلاقات بين بغداد واقليم كردستان بعد ازمة الاستفتاء الذي اجراه الاقليم في سبتمبر الماضي والذي اثار رفضا اقليما ودوليا وكاد يؤدي الى اشتباكات مسلحة بين الجيش العراقي والبشمركة.

ووفقا للبيان قدم الوفد الكردي التهاني للعبادي بالانتصارات المتحققة على الإرهاب معربا عن اقتناعه بعراق موحد وان تحل الاشكالات بين المركز والاقليم ضمن الدستور الذي صوت عليه الجميع.(النهاية) ع ح ه / أ م س