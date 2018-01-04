انقرة - 4 - 1 (كونا) -- نفى المتحدث بإسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين اليوم الخميس نشر جنود روس داخل تركيا.

وقال كالين في مؤتمر صحفي ان تركيا وروسيا ستجريان مناورات عسكرية مشتركة وتدريبات على تشغيل منظومة صواريخ (اس 400) الروسية المتطورة للدفاع الجوي.

وكانت وكالة الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع التركية أعلنت يوم الجمعة الماضي توقيع اتفاقية مع موسكو لشراء منظومة صواريخ (اس 400) الروسية المتطورة للدفاع الجوي.

واثار هذا الاتفاق قلقا بين دول حلف شمال الاطلسي (ناتو) لاختلاف العتاد الروسي عن الانظمة الدفاعية المعمول بها صفوف قوات دول الحلف.

وبحسب التقارير الروسية فان منظومة (اس 400) هي الأكثر تقدما بين مثيلاتها في العالم وان بامكانها التعامل مع اهداف جوية متنوعة سواء كانت طائرات او صواريخ باليستية او جوالة (كروز).(النهاية) ر س