الكويت - 4 - 1 (كونا) -- نظم الاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي اليوم الخميس حفلا للاعلان عن الفائزين بالجوائز الاعلامية والرياضية بالتزامن مع (خليجي23) وذلك بالتعاون مع اللجنة الاعلامية ل(خليجي23).

وحصل الاتحاد الكويتي لكرة القدم على جائزة الاتحاد الخاصة لنجاحه في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي ال23.

ونال الاتحاد القطري لكرة القدم الجائزة الذهبيية لأفضل اتحاد فيما حقق الاتحاد الاماراتي لكرة القدم الجائزة الفضية.

وحصل كل من المعلقين طارق الملا وأحمد العجمي على جائزة افضل معلق فئة الشباب التي تحمل اسم المعلق القطري محمد اللنقاوي.

وفاز المعلقان فارس عوض وخليل البلوشي بجائزة المعلق المحترف التي تحمل اسم المعلق الكويتي خالد الحربان.

وقال رئيس الاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي سالم الحبسي في كلمة القاها بهذه المناسبة ان الهدف من تلك الجوائز تحفيز الاعلامين لتطوير مهاراتهم في مختلف المناسبات.

وأكد ان دورات الخليج فرصة لأكتشاف العديد من المعلقين الموهبين الذين يصعب كشف موهبتهم على مدار العام. (النهاية) ف ر / خ ن ش