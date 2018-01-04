بيروت - 4 - 1 (كونا) -- اعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس اصابة جندي وتضرر اليتين عسكريتين في اثناء عملية توقيف احد المطلوبين في بلدة (عرسال) بشمال شرقي لبنان.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان ان مسلحين فتحوا نيران اسلحتهم على قوة من مديرية المخابرات كانت تعمل على توقيف المدعو جمال الحجيري في محلة (طبق الورد) بعرسال ما ادى الى اصابة احد العسكريين بجروح طفيفة والحاق اضرار بآليتين عسكريتين.

واضافت ان قوة المخابرات تمكنت من توقيف الحجيري المطلوب لمشاركته الى جانب مجموعات "ارهابية" مسلحة في الاعتداء على مراكز ووحدات الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي في عرسال في عام 2014.

وكانت (عرسال) شهدت منذ اربع سنوات اشتباكات ومعارك متكررة بين الجيش اللبناني وتنظيمات "ارهابية" كانت تنتشر في اطراف البلدة الوعرة قبل ان يتمكن الجيش من استعادة السيطرة الكاملة على المنطقة في اغسطس الماضي. (النهاية) و س م / أ م س