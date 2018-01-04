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(الأشغال) الكويتية: توقيع عقد صيانة للطرق والساحات في محافظة مبارك الكبير
04/01/2018 | LOC16:51
13:51 GMT 		| أخبار الكويت
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الكويت - 4 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الاشغال العامة اليوم الخميس ان وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي وقع عقد صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة مبارك الكبير.
وقالت الوزارة في بيان صحفي ان العقد يشمل تنفيذ أعمال إنشائية صغيرة وصيانة عامة للطرق والساحات بما فيها الساحات المؤقتة ومواقف السيارات وقطوعات الخدمات والاعمال الطارئة والمتفرقة ومجاري الامطار ومخارج البحر والارصفة.
وأضافت الوزارة ان قيمة العقد تجاوزت 3ر5 مليون دينار كويتي (نحو 5ر17 مليون دولار امريكي). (النهاية) ا م / خ ع ح
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