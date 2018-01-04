الرياض - 4 - 1 (كونا) -- اختتمت سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الخميس تداولاتها الأسبوعية بارتفاع بلغ 77ر52 نقطة ليستقر المؤشر العام للسوق عند مستوى 06ر277ر7 نقطة.

وتجاوزت قيمة التداولات وفقا لتقرير اقتصادي اربعة مليارات ريال (06ر1 مليار دولار) فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة اكثر من 228 مليون سهم وسط ارتفاع اسهم 123 شركة مقابل تراجع اسهم 42 شركة.

واختتم سوق الأسهم الموازية " نمو" تداولاته الأسبوعية اليوم مرتفعا 14ر17 نقطة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8ر066ر3 نقطة بتداولات تجاوزت قيمتها 173ر2 مليون ريال ( 6ر586 الف دولار).(النهاية) ا د