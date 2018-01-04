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  الشؤون السياسية
الاتحاد الاوروبي يجدد معارضته عقوبة الاعدام
04/01/2018 | LOC16:26
13:26 GMT 		| الأخبار العربية
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بروكسل - 4 - 1 (كونا) -- جدد الاتحاد الاوروبي اليوم الخميس معارضته لعقوبة الاعدام تحت اي ظرف وذلك في ردا على قرار الكنيست الاسرائيلي باعدام المدانين بشن هجمات على اسرائيل.
وقال متحدث باسم المفوضية الاوروبية كارلوس مارتن تعليقا على قرار الكنيست الاسرائيلي "كما تعلمون فإن الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف والقضايا ونحن نعمل على إلغائه الشامل.
واضاف ردا على سؤال للصحفيين بهذا الشأن "لا استثناء من هذه القاعدة" معلقا بذلك على قرار الكنيست الاسرائيلي الذي اجاز امس في مداولة اولى تشريعا يسمح للقضاء باصدار احكام اعدام على المدانين بشن هجمات على اسرائيل.
واثار القرار انتقادات فلسطينية واسعة باعتباره موجها اساسا ضد الفلسطينيين الذين يناضلون لنيل حقوقهم المشروعة امام الاحتلال الاسرائيلي. (النهاية) ن خ / م م
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