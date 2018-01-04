أخبار محلية:

الكويت - الادارة العامة للطيران المدني الكويتية تعلن طرحها التطبيق الجديد للطقس (KuwaitMet) ليتوافق مع الأنظمة الحديثة والهواتف الذكية في خطوة متقدمة لتقديم خدمة أفضل للمهتمين في متابعة أحوال الطقس في البلاد. (تم بثه الساعة 21ر13 بالتوقيت المحلي - 21ر10 جمت)

الكويت - مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي يقول إن البلاد تتأثر في هذه الأيام بامتداد مرتفع جوي يؤدي لاستقرار الأحوال الجوية لناحية هدوء الرياح وتزايد فترات سطوع الشمس ويكون الطقس مائلا للدفء نهارا إلى بارد ليلا مع ظهور لبعض السحب المتفرقة. (تم بثه الساعة 38ر11 بالتوقيت المحلي - 38ر08 جمت)

أخبار اقتصادية:

الكويت - وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي المهندس بخيت الرشيدي يوقع عقدا خاصا بأعمال الصيانة السنوية للمعدات والأجهزة الدقيقة في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه (محطة الدوحة الشرقية) بقيمة 12 مليون دينار كويتي (نحو 36 مليون دولار أمريكي). (تم بثه الساعة 40ر13 بالتوقيت المحلي - 40ر10 جمت)

الكويت - مجلس الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية يقول إن عدد الشركات الكويتية المسجلة لدى غرفة دبي بلغ 1705 شركات في حين بلغ عدد أصحاب العمل الكويتيين 721 تاجرا و151 موظفا في مختلف المهن وذلك وفقا لسجلات وزارة تنمية الموارد البشرية والتوطين الإماراتية. (تم بثه الساعة 51ر14 بالتوقيت المحلي - 51ر11 جمت)

أخبار دولية:

طوكيو - قيادة القوات الامريكية في كوريا الجنوبية تؤكد اهمية توحيد صفوف القوى الاقليمية واستعدادها للقتال وأبدت حذرا ازاء اعادة فتح قناة اتصال بين الكوريتين. (تم بثه الساعة 20ر13 بالتوقيت المحلي - 20ر10 جمت)

كوالالمبور - رئيس ميانمار هتين كياو يدعو إلى تعديل دستور صاغه الجيش عام 2008 إضافة إلى إقامة العدل لجميع الأقليات والعرقيات المعترف بها في ظل نظام اتحادي ديمقراطي. (تم بثه الساعة 07ر15 بالتوقيت المحلي - 07ر12 جمت)

رام الله - عشرة فلسطينيين اصيبوا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم بالضفة الغربية. (تم بثه الساعة 38ر14 بالتوقيت المحلي - 38ر11 جمت)

برلين - السلطات الألمانية تعلن حالة التأهب بغربي البلاد وجنوبيها خوفا من حدوث فيضانات بسبب الامطار الغزيرة التي خلفتها عاصفة (بورغليند) اخيرا. (تم بثه الساعة 19ر14 بالتوقيت المحلي - 19ر11 جمت)

موسكو - مصادر عسكرية روسية تقول ان عسكريين روسيين لقيا مصرعهما جراء قصف تعرضت له قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا. (تم بثه الساعة 00ر13 بالتوقيت المحلي - 00ر10 جمت)

القاهرة - الجيش المصري يعلن قتل مسلحين اثنين خلال عملية دهم لمخابئ الجماعات "الارهابية" وسط سيناء بالتعاون مع القوات الجوية. (تم بثه الساعة 53ر12 بالتوقيت المحلي - 53ر09 جمت)

غزة - المقاتلات الحربية الاسرائيلية تقصف مناطق قرب الحدود الشرقية لمدينة (رفح) الواقعة جنوب قطاع غزة. (تم بثه الساعة 06ر11 بالتوقيت المحلي - 06ر08 جمت) رئيسا النشرة: محمد المطيري (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي - 30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).



عبدالله الحربي (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي-30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).



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(النهاية)