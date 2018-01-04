 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
04 يناير 2018 04:56 م
17 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
مخاوف من حدوث فيضانات في المانيا بعد مرور عاصفة ماطرة      القوات الامريكية تبدي حذرا ازاء فتح قناة اتصال بين الكوريتين      (الأرصاد) الكويتية.. طقس البلاد مائل للدفء نهارا وبارد ليلا مع سحب متفرقة      مؤسسة البترول الكويتية تعلن أسعار الغاز المسال لشهر يناير 2017      المقاتلات الحربية الاسرائيلية تقصف اهدافا جنوب قطاع غزة
  عام
محكمة تركية تقضي بسجن نائب معارض بتهمة دعم الارهاب
04/01/2018 | LOC15:55
12:55 GMT 		| الأخبار العالمية
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
انقرة - 4 - 1 (كونا) -- قضت محكمة تركية اليوم الخميس بسجن نائب معارض يمثل الاكراد في البرلمان مدة 16 عاما وثمانية شهور بعد ادانته بتهم تتعلق بدعم الارهاب.
ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن مصدر قضائي القول ان النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي (الحزب الكردي الوحيد بالبرلمان) ادريس بالوكين أدين بتهمة "الانتماء الى جماعة ارهابية مسلحة ونشر دعاية ارهابية والمشاركة في اجتماعات ومسيرات غير مرخصة".
وأصدرت محكمتان تركيتان اول من امس الثلاثاء حكما بسجن النائبة عن الحزب نفسه آيسل توغلوك لعام ونصف العام بتهمة "تنظيم وادارة احتجاجات غير قانونية" وحكما آخر أمس الأربعاء على زميلتها من الحزب ليلى بيرليك لعام وتسعة شهور بتهمة "إهانة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان".
وكانت السلطات التركية اعتقلت 13 نائبا من حزب الشعوب الديمقراطي في نوفمبر 2016 بما فيهم الرئيسان المشاركان صلاح الدين ديميرطاش وفيجين يوكسيكداغ بتهم تتعلق بدعم حزب العمال الكردستاني.
واسقط البرلمان في وقت سابق عضوية خمسة نواب عن الحزب بما فيهم يوكسيكداغ بعد صدور حكم قضائي بحقهم بتهمة دعم "الارهاب" والغياب عن الكثير من الجلسات التشريعية.(النهاية) ر س
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   تاريخ مواجهات طرفي نهائي (خليجي 23) في بطولات كأس الخليج العربي
2.   منتخب الإمارات يأمل التتويج بلقبه الثالث في نهائي (خليجي 23) غدا
3.   اتحاد القدم العماني يؤمن رحلات جوية لنقل الجماهير دعما لمنتخب بلاده في نهائي (خليجي23)
4.   المنتخب العماني يطمح للتتويج بلقبه الخليجي الثاني في نهائي (خليجي 23) غدا
5.   (المحيبس).. لعبة شعبية تراثية شغلت الكويتيين في ليالي الشتاء الطويلة
6.   صورة اليوم
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS