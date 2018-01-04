انقرة - 4 - 1 (كونا) -- قضت محكمة تركية اليوم الخميس بسجن نائب معارض يمثل الاكراد في البرلمان مدة 16 عاما وثمانية شهور بعد ادانته بتهم تتعلق بدعم الارهاب.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن مصدر قضائي القول ان النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي (الحزب الكردي الوحيد بالبرلمان) ادريس بالوكين أدين بتهمة "الانتماء الى جماعة ارهابية مسلحة ونشر دعاية ارهابية والمشاركة في اجتماعات ومسيرات غير مرخصة".

وأصدرت محكمتان تركيتان اول من امس الثلاثاء حكما بسجن النائبة عن الحزب نفسه آيسل توغلوك لعام ونصف العام بتهمة "تنظيم وادارة احتجاجات غير قانونية" وحكما آخر أمس الأربعاء على زميلتها من الحزب ليلى بيرليك لعام وتسعة شهور بتهمة "إهانة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان".

وكانت السلطات التركية اعتقلت 13 نائبا من حزب الشعوب الديمقراطي في نوفمبر 2016 بما فيهم الرئيسان المشاركان صلاح الدين ديميرطاش وفيجين يوكسيكداغ بتهم تتعلق بدعم حزب العمال الكردستاني.

واسقط البرلمان في وقت سابق عضوية خمسة نواب عن الحزب بما فيهم يوكسيكداغ بعد صدور حكم قضائي بحقهم بتهمة دعم "الارهاب" والغياب عن الكثير من الجلسات التشريعية.(النهاية) ر س