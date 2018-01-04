الخرطوم - 4 - 1 (كونا) -- عقد عدد من الشعراء والباحثين والمهتمين باللغة العربية والتراث الشعبي اليوم الخميس جلسة لبحث الموروث الشعبي في الشعر الكويتي والسوداني.

وقال الشاعر الكويتي والأستاذ في معهد الخرطوم للغة العربية الدكتور فهد الراشد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش الجلسة ان الفعالية تأتي في إطار التعاون الثقافي بين البلدين وتوطيد العلاقات الأخوية وإذكاء اواصر المحبة والعلاقات الانسانية في إطار الموروث الشعبي الكويتي والسوداني.

وأضاف الراشد ان اللهجات العامية في الوطن العربي لا تشكل عائقا امام التواصل الوجداني العربي مبينا ان المدقق في هذه اللهجات يجد انها تكمل بعضها البعض ويرجع اصلها للغة القران والشعر العربي القديم.

واوضح انه سيواصل البحث والتنقيب عن المشتركات الثقافية بين الشعبين السوداني والكويتي وسينشرها تباعا في كتاباته في الصحف الكويتية.

كما كشف الراشد عن تعاون فني كويتي سوداني لتحويل عدد من الأشعار لأغاني اطفال وعد بتقديمها في العيد الوطني لدولة الكويت. من جهته قال الشاعر السوداني مختار دفع الله ل(كونا) انه لا توجد فوارق كبيرة بين المفردة العامية السودانية والكويتية باعتبار ان المنبع واحد هو اللغة العربية.

وأضاف دفع الله ان قصائد الراشد قدمت صورا حية للمجتمع الكويتي وتفاعلاته الاجتماعية ونقلت عن قرب للجمهور السوداني الأدب الشعبي الكويتي.

واعتبر دفع الله ان مثل هذه الفعاليات من مرتكزات التقارب بين الشعوب العربية نظرا لان الفنون والآداب هي الأقرب لوجدان الشعوب والأكثر تأثيرا.

وشهدت المناسبة قراءات شعرية شعبية من البلدين باللغة العامية كما قدم الراشد قصائد مختلفة تمجد دولة الكويت وقياداتها والامة العربية وتوثق لملامح الحياة الاجتماعية الكويتية في العديد من المناسبات.

وحضر الفعالية ممثلون من السفارة الكويتية في الخرطوم واساتذة من معهد الخرطوم للغة العربية وعدد من المهتمين بالأدب والثقافة الشعبية. (النهاية) م م م / أ م س