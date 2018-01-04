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  رياضة
بطولة (خليجي 23) تسدل الستار على منافساتها بتتويج بطلها غدا
04/01/2018 | LOC15:40
12:40 GMT 		| أخبار الكويت
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شعار بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23
شعار بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23
الكويت – 4 – 1 ( كونا ) –- تسدل بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 مساء غد الجمعة الستار على منافساتها بعد 15 يوما من انطلاقها بتتويج بطل هذه النسخة في المباراة النهائية التي ستجمع منتخبي الامارات وعمان.
وينتظر ان تكمل المباراة النهائية التي ستقام على استاد جابر الدولي اللوحة الجميلة التي عبر عنها التجمع الخليجي منذ انطلاق البطولة يوم 22 ديسمبر الماضي واستمر تألقها حتى اليوم.
وكان صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اعلن انطلاق بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 يوم 22 ديسمبر الماضي في استاد جابر الدولي وسط حضور جماهيري كبير.
وبدأت بعد كلمة سمو الامير فعاليات حفل الافتتاح الرائع التي تضمنت اوبريتا غنائيا جميلا جمع فنانين كويتيين كبار مع فنانين شباب حمل اسم (نحن لها) قبل ان تطلق الالعاب النارية لتزين سماء استاد جابر الدولي.
وبعد انتهاء فعاليات الحفل اطلق الحكم صافرته معلنا بدء منافسات البطولة داخل الملعب بمباراة جمعت منتخبي الكويت والسعودية.
ووزعت المنتخبات المشاركة في البطولة على مجموعتين ضمت المجموعة الاولى منتخبات الكويت والسعودية والامارات وعمان فيما ضمت الثانية قطر والبحرين والعراق واليمن.
وتأهل منتخبا عمان والامارات عن المجموعة الاولى للدور قبل النهائي فيما تأهل عن المجموعة الثانية منتخبا العراق والبحرين.
وتمكن المنتخب العماني من التأهل للنهائي على حساب المنتخب البحريني بعد فوزه عليه بهدف نظيف فيما تأهل المنتخب الاماراتي على حساب المنتخب العراقي للنهائي بعد التغلب عليه بركلات الترجيح.
وشهدت البطولة ضعفا في نسبة الاهداف اذ لم يستطع اي من لاعبي المنتخبات المشاركة تخطي حاجز الهدفين حتى الان.
يذكر ان الكويت نظمت دورة كأس الخليج العربي ثلاث مرات الاولى في نسختها الثالثة عام 1974 والثانية في نسختها العاشرة عام 1990 والثالثة في نسختها السادسة عشر عام 2003. (النهاية) ب م ج
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