الإعلام موجز الأخبار على نشرة كونا ليوم الخميس حتى الساعة 00ر12 بتوقيت غرينتش 04/01/2018 | LOC15:11

12:11 GMT | أخبار الكويت الكويت - وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي المهندس بخيت الرشيدي يوقع عقدا خاصا بأعمال الصيانة السنوية للمعدات والأجهزة الدقيقة في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه (محطة الدوحة الشرقية) بقيمة 12 مليون دينار كويتي (نحو 36 مليون دولار أمريكي). طوكيو - قيادة القوات الامريكية في كوريا الجنوبية تؤكد اهمية توحيد صفوف القوى الاقليمية واستعدادها للقتال وأبدت حذرا ازاء اعادة فتح قناة اتصال بين الكوريتين. موسكو - مصادر عسكرية روسية تقول ان عسكريين روسيين لقيا مصرعهما جراء قصف تعرضت له قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا. القاهرة - الجيش المصري يعلن قتل مسلحين اثنين خلال عملية دهم لمخابيء الجماعات "الارهابية" وسط سيناء بالتعاون مع القوات الجوية. غزة - المقاتلات الحربية الاسرائيلية تقصف الخميس مناطق قرب الحدود الشرقية لمدينة (رفح) الواقعة جنوب قطاع غزة. برلين - السلطات الألمانية تعلن حال التأهب بغربي البلاد وجنوبيها خوفا من حدوث فيضانات بسبب الامطار الغزيرة التي خلفتها عاصفة (بورغليند) اخيرا. رام الله - عشرة فلسطينيين اصيبوا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم بالضفة الغربية. (النهاية) ع س ع إطبع أرسل حفظ Share مشاركة